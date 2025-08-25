Реал Фарма – Нива Тернополь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды сыграют 25 августа на стадионе «Иван» в Одессе в 13:00
В понедельник, 25 августа проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Реал Фарма» (Одесса) и тернопольская «Нива».
Команды играют на поле стадиона «Иван» в Одессе. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.
Главным арбитром матча назначен Гаркуша Алексей Вадимович из Киева.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
Кубок Украины, 1/32 финала. 25 августа
Реал Фарма – Нива Тернополь – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
