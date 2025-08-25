Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Фарма – Нива Тернополь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины
25 августа 2025, 12:57 |
Реал Фарма – Нива Тернополь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды сыграют 25 августа на стадионе «Иван» в Одессе в 13:00

Реал Фарма – Нива Тернополь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Нива Тернополь

В понедельник, 25 августа проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Реал Фарма» (Одесса) и тернопольская «Нива».

Команды играют на поле стадиона «Иван» в Одессе. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча назначен Гаркуша Алексей Вадимович из Киева.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Кубок Украины, 1/32 финала. 25 августа

Реал Фарма – Нива Тернополь 0:0 (обновляется)

Видео голов:

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
