Чемпионат Португалии
Порту
24.08.2025 20:00 – FT 4 : 0
Каза Пия
Португалия
25 августа 2025, 10:23
58
0

Третья победа подряд. Порту разгромил Каса Пию в чемпионате

В чемпионате Португалии были сыграны матчи третьего тура

25 августа 2025, 10:23
58
0
Третья победа подряд. Порту разгромил Каса Пию в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine

24 серпня у чемпіонаті Португалії було зіграно три матчі третього туру.

Кандидат на чемпіонство «Порту» здобув переконливу перемогу над клубом «Каза Пія» – 4:0. Дублем у цій грі відзначився Борха Сайнц. Ще по голу забили Вілліам Гомес та Неуен Перес.

«Фамалікау» вдома розписав безгольову нічию із «Жил Вісенте».

«Брага» несподівано втратила очки в домашньому матчі з АВС – 2:2. Господарі поля відкрили рахунок у матчі, але ще до перерви суперник забив двічі. Врятувалися від поразки гравці «Браги» на 87-й хвилині.

Чемпіонат Португалії. 3-й тур.

Фамалікау – Жил Вісенте – 0:0

Порту – Каза Пія – 4:0

Голи: Сайнц, 20, 67, Вілліам Гомес, 25, Перес, 40

Брага – АВС – 2:2

Голи: Залазар, 23 (пенальті), Наварро, 87, – Барбоса, 28, Дуарте, 34

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Сайнс (Порту).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Патрисио Перес (Порту).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Гомес (Порту).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Сайнс (Порту).
Порту Каза Пия Фамаликау Жил Висенте AVS Брага чемпионат Португалії по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
