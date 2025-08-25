Третья победа подряд. Порту разгромил Каса Пию в чемпионате
В чемпионате Португалии были сыграны матчи третьего тура
24 серпня у чемпіонаті Португалії було зіграно три матчі третього туру.
Кандидат на чемпіонство «Порту» здобув переконливу перемогу над клубом «Каза Пія» – 4:0. Дублем у цій грі відзначився Борха Сайнц. Ще по голу забили Вілліам Гомес та Неуен Перес.
«Фамалікау» вдома розписав безгольову нічию із «Жил Вісенте».
«Брага» несподівано втратила очки в домашньому матчі з АВС – 2:2. Господарі поля відкрили рахунок у матчі, але ще до перерви суперник забив двічі. Врятувалися від поразки гравці «Браги» на 87-й хвилині.
Чемпіонат Португалії. 3-й тур.
Фамалікау – Жил Вісенте – 0:0
Порту – Каза Пія – 4:0
Голи: Сайнц, 20, 67, Вілліам Гомес, 25, Перес, 40
Брага – АВС – 2:2
Голи: Залазар, 23 (пенальті), Наварро, 87, – Барбоса, 28, Дуарте, 34
