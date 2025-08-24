Вильярреал – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 24 августа, проходит матч второго тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».

Встречу принимает «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.

И украинский голкипер Владислав Крапивцов, и украинский вингер Виктор Цыганков вышли в стартовым составе гостей.

Ла Лига. 2-й тур

Вильярреал – Жирона – 4:0 (обновляется)

Голы: Пепе, 7, Бьюкэнан, 15, 28, Марин, 25