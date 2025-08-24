24.08.2025 20:30 – 48’ 4 : 0
403
1
Вильярреал – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча второго тура Ла Лиги
В воскресенье, 24 августа, проходит матч второго тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».
Встречу принимает «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
И украинский голкипер Владислав Крапивцов, и украинский вингер Виктор Цыганков вышли в стартовым составе гостей.
Ла Лига. 2-й тур
Вильярреал – Жирона – 4:0 (обновляется)
Голы: Пепе, 7, Бьюкэнан, 15, 28, Марин, 25
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Тейджон Бьюкенен (Вильярреал).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Марин (Вильярреал).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Тейджон Бьюкенен (Вильярреал).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Вильярреал).
Хтось казав що Крапівцев супер воротар
