Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вильярреал – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Испании
Вильярреал
24.08.2025 20:30 – 48 4 : 0
Жирона
Испания
24 августа 2025, 21:09 |
Вильярреал – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча второго тура Ла Лиги

Вильярреал – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона

В воскресенье, 24 августа, проходит матч второго тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».

Встречу принимает «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

И украинский голкипер Владислав Крапивцов, и украинский вингер Виктор Цыганков вышли в стартовым составе гостей.

Ла Лига. 2-й тур

Вильярреал – Жирона – 4:0 (обновляется)

Голы: Пепе, 7, Бьюкэнан, 15, 28, Марин, 25

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Тейджон Бьюкенен (Вильярреал).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Марин (Вильярреал).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Тейджон Бьюкенен (Вильярреал).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Вильярреал).
Лехия с тремя украинцами выиграла дома у Арки в чемпионате Польши
ВИДЕО. Невероятно. Жирона пропустила от Вильярреала 3 гола за 13 минут
ВИДЕО. Как Жирона пропустила от Вильярреала после ошибки в обороне
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 1
Популярные новости
