Кубок Украины
24 августа 2025, 15:39 | Обновлено 24 августа 2025, 16:20
Ужгород – Феникс-Мариуполь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в 1/32 финала Кубка Украины

24 августа 2025, 15:39 | Обновлено 24 августа 2025, 16:20
ФК Ужгород

24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились второлиговый клуб «Ужгород» и представитель Первой лиги «Феникс-Мариуполь».

Матч начался на стадионе «Авангард» в городе Ужгород.

Гости в первом тайме отличились дважды. Дубль оформил Владислав Сидоренко.

Кубок Украины. 1/32 финала

Ужгород – Феникс-Мариуполь – 0:2 (первый тайм)

Голы: Сидоренко, 24, 27

Ужгород: (старт) Коцан, Мукомела, Ильчук, Минайленко, Савчук, Шух, Антошин, Эмере, Шелело, Кичун, Тищук

Феникс-Мариуполь: (старт) Задерейко, Балан, Кусой, Белый, Корешков, Богданов, Панчишин, Ткачук, Сидоренко, Болденков, Свекла

По теме:
Близко к сенсации. Рух совершил камбэк и обыграл Кормил в Кубке Украины
Голкипер Кудровки – о вылете из Кубка: «Команды боялись пропустить»
Дубль Бар Лина и пенальти Твердохлеба. Кривбасс разбил соперника в Кубке
