Ужгород – Феникс-Мариуполь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в 1/32 финала Кубка Украины
24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились второлиговый клуб «Ужгород» и представитель Первой лиги «Феникс-Мариуполь».
Матч начался на стадионе «Авангард» в городе Ужгород.
Гости в первом тайме отличились дважды. Дубль оформил Владислав Сидоренко.
Кубок Украины. 1/32 финала
Ужгород – Феникс-Мариуполь – 0:2 (первый тайм)
Голы: Сидоренко, 24, 27
Ужгород: (старт) Коцан, Мукомела, Ильчук, Минайленко, Савчук, Шух, Антошин, Эмере, Шелело, Кичун, Тищук
Феникс-Мариуполь: (старт) Задерейко, Балан, Кусой, Белый, Корешков, Богданов, Панчишин, Ткачук, Сидоренко, Болденков, Свекла
