Куликов-Белка – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились второлиговая команда «Куликов-Белка» и участник УПЛ «Кривбасс» из Кривого Рога.

Матч проходит на стадионе «Куликов Арена».

В первом тайме команды мячей не забивали. Представитель Второй лиги оказался не столь простым соперником для подопечных Патрика ван Леувена.

В начале второго тайма «Кривбасс» сумел забить сразу три мяча.

Кубок Украины. 1/32 финала

Куликов-Белка – Кривбасс Кривой Рог – 0:3 (второй тайм)

Голы:

Куликов-Белка: (старт) Данкович, Дударенко, Турко, Калинчук, Савошко, Лебеденко, Ничипоренко, Волков, Станкович, Кос

Кривбасс: (старт) Кемкин, Боржес, Вилливальд, Араухо, Конате, Юрчец, Твердохлеб, Задерака, Мендоза, Парака, Бар Лин