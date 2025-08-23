По двое из Арсенала и Фулгема. Топ-5 самых молодых дебютантов в истории АПЛ
Макс Даумен пополнил интересный рейтинг Премьер-Лиги
В матче второго тура АПЛ «Арсенал» дома победил «Лидс» со счетом 5:0.
За «Арсенал» в возрасте 15 лет, 7 месяцев и 24 дней дебютировал Макс Даумен, тем самым став вторым самым молодым игроком в истории АПЛ.
Интересным фактом является то, что в топ-5 самых молодых игроков лиги входят по два игрока из «Арсенала» и «Фулгема».
Самые молодые дебютанты в истории АПЛ
- 15 лет, 181 день – Итан Нванери (Арсенал)
- 15 лет, 235 дней – Макс Даумен (Арсенал)
- 15 лет, 271 день – Жереми Монга (Лестер Сити)
- 16 лет, 30 дней – Харви Эллиотт (Фулхэм)
- 16 лет, 68 дней – Мэттью Бриггс (Фулхэм)
👶Youngest to play in #PL:— playmakerstats (@playmaker_EN) August 23, 2025
▪️Ethan Nwaneri (15Y 5M 28D)
▪️Max Dowman (15Y 7M 24D)
▪️Jeremy Monga (15Y 8M 28D)
▪️Harvey Elliott (16Y 1M)#AFC #ARSLEE pic.twitter.com/CKRVq4JBAg
Max Dowman is only 15 years and 235 days old, and he just made his Premier League debut ✨ pic.twitter.com/SNnqYOOhA5— Premier League (@premierleague) August 23, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эвандер Холифилд вспомнил слова легендарного британца Леннокса Льюиса
Каталонцы нацелились на Альвареса и Бастиони