По двое из Арсенала и Фулгема. Топ-5 самых молодых дебютантов в истории АПЛ

В матче второго тура АПЛ «Арсенал» дома победил «Лидс» со счетом 5:0.

За «Арсенал» в возрасте 15 лет, 7 месяцев и 24 дней дебютировал Макс Даумен, тем самым став вторым самым молодым игроком в истории АПЛ.

Интересным фактом является то, что в топ-5 самых молодых игроков лиги входят по два игрока из «Арсенала» и «Фулгема».

Самые молодые дебютанты в истории АПЛ

15 лет, 181 день – Итан Нванери (Арсенал)

15 лет, 235 дней – Макс Даумен (Арсенал)

15 лет, 271 день – Жереми Монга (Лестер Сити)

16 лет, 30 дней – Харви Эллиотт (Фулхэм)

16 лет, 68 дней – Мэттью Бриггс (Фулхэм)