Италия
23 августа 2025, 22:10 |
Рома – Болонья. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча второго тура Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 23 августа, проходит матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Рома» и «Болонья».

Игра проходит в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч стартовал в 21:45 по киевскому времени.

Украинский нападающий римлян Артем Довбик начал матч в запасе.

Серия А. 2-й тур, 23 августа.

Рома – Болонья – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
