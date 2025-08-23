Италия23 августа 2025, 22:10 |
156
0
Рома – Болонья. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча второго тура Серии А
В субботу, 23 августа, проходит матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Рома» и «Болонья».
Игра проходит в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч стартовал в 21:45 по киевскому времени.
Украинский нападающий римлян Артем Довбик начал матч в запасе.
Серия А. 2-й тур, 23 августа.
Рома – Болонья – 0:0 (обновляется)
Трансляция матча
