22 августа в рамках 1/32 финала Кубка Украины состоялся матч между командой Второй лиги «Локомотив» и «Колосом» из Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения встречи стал стадион «НТК имени В.М. Банникова» в столице Украины – Киеве.

«Локомотив» вел по ходу встречи с разницей в два мяча, сохраняя свои ворота в неприкосновенности. Однако в концовке поединка «Колос» восстановил равновесие и перевел матч в серию пенальти (2:2).

В серии 11-метровых ударов победу отпраздновали «железнодорожники», которые реализовали удары с точки лучше соперника (4:2 по пенальти).

После завершения противостояния к футболистам «Локомотива» выбежали представители ультрас клуба, которые на протяжении всего матча громко поддерживали свою команду.

Футболисты вместе с болельщиками не сдерживали эмоций и радовались выходу в следующий этап.

Напомним, что недавно «Локомотив» совместно с «ГО 4308» объявили о запуске совместного спортивного проекта, направленного на развитие спорта среди семей военнослужащих 12-й бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.

ВИДЕО. Эмоционально. Как Локомотив праздновал победу в Кубку с ультрасом