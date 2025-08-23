ВИДЕО. Эмоционально. Как Локомотив праздновал победу в Кубку с ультрасом
Когда чувства бьют через край
22 августа в рамках 1/32 финала Кубка Украины состоялся матч между командой Второй лиги «Локомотив» и «Колосом» из Украинской Премьер-лиги.
Местом проведения встречи стал стадион «НТК имени В.М. Банникова» в столице Украины – Киеве.
«Локомотив» вел по ходу встречи с разницей в два мяча, сохраняя свои ворота в неприкосновенности. Однако в концовке поединка «Колос» восстановил равновесие и перевел матч в серию пенальти (2:2).
В серии 11-метровых ударов победу отпраздновали «железнодорожники», которые реализовали удары с точки лучше соперника (4:2 по пенальти).
После завершения противостояния к футболистам «Локомотива» выбежали представители ультрас клуба, которые на протяжении всего матча громко поддерживали свою команду.
Футболисты вместе с болельщиками не сдерживали эмоций и радовались выходу в следующий этап.
Напомним, что недавно «Локомотив» совместно с «ГО 4308» объявили о запуске совместного спортивного проекта, направленного на развитие спорта среди семей военнослужащих 12-й бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
ВИДЕО. Эмоционально. Как Локомотив праздновал победу в Кубку с ультрасом
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Лапин считает, что Итауме рано выходить на украинца
Людмила стала лучшей на дистанции 500 м