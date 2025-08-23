Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Денгофф – Прикарпатье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины
23 августа 2025, 13:04 |
Денгофф – Прикарпатье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды сыграют 23 августа на поле стадиона «Дениховка Арена» в Киевской области

Денгофф – Прикарпатье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Прикарпатье Ивано-Франковск

В субботу, 23 августа, проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Денгофф» (Киевская область) и «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.

Команды играют на поле стадиона «Дениховка Арена» в Киевской области. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча назначен Файда Василий Орестович со Львова.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Кубок Украины, 1/32 финала. 23 августа

Денгофф – Прикарпатье 0:0 (обновляется)

Видео голов:

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
