Денгофф – Прикарпатье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 23 августа, проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Денгофф» (Киевская область) и «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.

Команды играют на поле стадиона «Дениховка Арена» в Киевской области. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен Файда Василий Орестович со Львова.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Кубок Украины, 1/32 финала. 23 августа

Денгофф – Прикарпатье – 0:0 (обновляется)

