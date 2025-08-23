Денгофф – Прикарпатье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды сыграют 23 августа на поле стадиона «Дениховка Арена» в Киевской области
В субботу, 23 августа, проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Денгофф» (Киевская область) и «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.
Команды играют на поле стадиона «Дениховка Арена» в Киевской области. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.
Главным арбитром матча назначен Файда Василий Орестович со Львова.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
Кубок Украины, 1/32 финала. 23 августа
Денгофф – Прикарпатье – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
