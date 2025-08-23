В субботу, 23 августа, проходит матч 1/32 финала Кубка Украины, где Олимпия Савинцы принимает ФК Вильхивцы. Матч проходит в Миргороде.

Хозяева более активно начали поединок, создавая опасные моменты у ворот соперника, но полтавской команде не хватало реализации. На 27 минуте встречи футболисты Вильхивцыв выбежали в скорую атаку, которую результативно завершил Дмитрий Шостак.

«Олимпия» (Савинцы) выступает на любительском уровне. Команда принимает участие в чемпионате Украины среди любителей, Кубка Украины среди любителей, а также в чемпионате и кубке Полтавской области. В предыдущем раунде Кубка Украины 2025/26 «Олимпия» встречалась с клубом NIKA SMK и одержала победу со счетом 4:0.

На 58-й минуте игры Олимпия сравняла счет во встрече. Голом в ворота гостей отличился Вадим Лобода, который огорчил голкипера «Вильхивцыв, забив после подачи углового удара.

ФК «Вильхивцы» сезон проводит во Второй лиге. В четырех матчах команда потерпела три поражения и сыграла вничью 3:3 с «Полиссям-2». В турнирной таблице группы А Второй Лиги ФК «Вильхивцы» идет на десятом месте.

Олимпия – Вильхивцы. Видео голов и обзор матча Кубка Украины (обновляется)