Украина. Премьер лига
23 августа 2025, 11:47 |
Бразильский полузащитник присоединится к клубу УПЛ

«Верес» усилится Габриэлем Силвой

23 августа 2025, 11:47 |
Бразильский полузащитник присоединится к клубу УПЛ
Гремио. Габриэл Силва

Бразильский полузащитник «Гремио» Габриэл Силва станет игроком «Вереса». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, украинский клуб предложил 23-летнему футболисту присоединиться к команде. Соглашение между хавбеком и бразильским клубом истекает в декабре 2025 года. Грабриэл Силва станет частью «Вереса».

Бразильцем интересовались еще несколько клубов из Украины. Последние полгода Силва не получал игровой практики. За 7 матчей текущего сезона он успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Верес» подписал воспитанника бразильского «Гремио».

Верес Ровно Гремио Бразил трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
