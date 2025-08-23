Бразильский полузащитник присоединится к клубу УПЛ
«Верес» усилится Габриэлем Силвой
Бразильский полузащитник «Гремио» Габриэл Силва станет игроком «Вереса». Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, украинский клуб предложил 23-летнему футболисту присоединиться к команде. Соглашение между хавбеком и бразильским клубом истекает в декабре 2025 года. Грабриэл Силва станет частью «Вереса».
Бразильцем интересовались еще несколько клубов из Украины. Последние полгода Силва не получал игровой практики. За 7 матчей текущего сезона он успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Верес» подписал воспитанника бразильского «Гремио».
