Бавария – РБ Лейпциг. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок немецкой Бундеслиги состоится 22 августа в 21:30 по киевскому времени
22 августа состоится матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и РБ Лейпциг.
Команды сыграют на стадионе «Allianz Arena» в Мюнхене, встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.
В прошлом сезоне мюнхенский клуб занял первое место в чемпионате и завоевал путевку в Лигу чемпионов. РБ Лейпциг разместился на седьмой позиции и в новом сезоне остался без еврокубков.
Бундеслига, 1-й тур. 22 августа
Бавария – РБ Лейпциг – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
