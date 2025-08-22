Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
22 августа 2025, 21:33
Бавария – РБ Лейпциг. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок немецкой Бундеслиги состоится 22 августа в 21:30 по киевскому времени

Бавария – РБ Лейпциг. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бавария – РБ Лейпциг

22 августа состоится матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и РБ Лейпциг.

Команды сыграют на стадионе «Allianz Arena» в Мюнхене, встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.

В прошлом сезоне мюнхенский клуб занял первое место в чемпионате и завоевал путевку в Лигу чемпионов. РБ Лейпциг разместился на седьмой позиции и в новом сезоне остался без еврокубков.

Бундеслига, 1-й тур. 22 августа

Бавария РБ Лейпциг 0:0 (обновляется)

Видео голов:

ВИДЕО. Олисе оформил дубль в матче с РБ Лейпциг и сделал счет разгромным
ВИДЕО. Олисе и Диас огорчили РБ Лейпциг в первом туре Бундеслиги
Бавария и РБ Лейпциг назвали стартовые составы на матч 1-го тура Бундеслиги
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария РБ Лейпциг Бавария - РБ Лейпциг видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
