22 августа состоится матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и РБ Лейпциг.

Команды сыграют на стадионе «Allianz Arena» в Мюнхене, встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.

В прошлом сезоне мюнхенский клуб занял первое место в чемпионате и завоевал путевку в Лигу чемпионов. РБ Лейпциг разместился на седьмой позиции и в новом сезоне остался без еврокубков.

Бундеслига, 1-й тур. 22 августа

Бавария – РБ Лейпциг – 0:0 (обновляется)

Видео голов: