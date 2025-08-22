Локомотив – Колос. Кубок Украины. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 22 августа, проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились киевский «Локомотив» и «Колос» из Ковалевки.

Команды играют на поле НТК им. В.М. Банникова в Киеве. Встреча начнется в 17:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча назначен Зайцев Андрей Сергеевич из Донецкой области.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Кубок Украины, 1/32 финала. 22 августа

Локомотив – Колос – 2:2

Видео голов: