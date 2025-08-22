Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Локомотив Киев
22.08.2025 17:30 – FT 2 : 2
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Колос Ковалевка
Кубок Украины
22 августа 2025, 18:59 | Обновлено 22 августа 2025, 19:54
1544
0

Локомотив – Колос. Кубок Украины. Видео голов и обзор матча

Команды играют на поле стадиона НТК им. В.М. Банникова в Киеве 22 августа

22 августа 2025, 18:59 | Обновлено 22 августа 2025, 19:54
1544
0
Локомотив – Колос. Кубок Украины. Видео голов и обзор матча
ФК Колос Ковалевка

В пятницу, 22 августа, проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились киевский «Локомотив» и «Колос» из Ковалевки.

Команды играют на поле НТК им. В.М. Банникова в Киеве. Встреча начнется в 17:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча назначен Зайцев Андрей Сергеевич из Донецкой области.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Кубок Украины, 1/32 финала. 22 августа

Локомотив – Колос 2:2

Видео голов:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Колос Ковалевка).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Колос Ковалевка).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Савчук (Локомотив Киев).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Савчук (Локомотив Киев).
Кубок Украины по футболу Локомотив Киев Колос Ковалевка видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
