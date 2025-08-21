ВИДЕО. Как Свитолина тренировалась с титулованной чешкой перед US Open
Элина провела тренировочную сессию вместе с Катериной Синяковой
20 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина провела тренировочную сессию на кортах Открытого чемпионата США 2025 в Нью-Йорке.
Элина потренировалась вместе с титулованной чешкой Катериной Синяковой – второй ракеткой мира в парном разряде и чемпионкой 11 турниров Grand Slam (пара + микст).
Матчи основной сетки US Open начнутся 24 августа. Жеребьевка состоится 21 числа. Свитолина будет посеяна под 12-м номером.
Элина в 13-й раз выступит на US Open. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2019 году. В прошлом сезоне она добралась до 1/16 финала и уступила Коко Гауфф.
