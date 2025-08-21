Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
21 августа 2025, 13:57
ВИДЕО. Как Свитолина тренировалась с титулованной чешкой перед US Open

Элина провела тренировочную сессию вместе с Катериной Синяковой

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

20 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина провела тренировочную сессию на кортах Открытого чемпионата США 2025 в Нью-Йорке.

Элина потренировалась вместе с титулованной чешкой Катериной Синяковой – второй ракеткой мира в парном разряде и чемпионкой 11 турниров Grand Slam (пара + микст).

Матчи основной сетки US Open начнутся 24 августа. Жеребьевка состоится 21 числа. Свитолина будет посеяна под 12-м номером.

Элина в 13-й раз выступит на US Open. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2019 году. В прошлом сезоне она добралась до 1/16 финала и уступила Коко Гауфф.

По теме:
Жеребьевка US Open 2025. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE
Анастасия СОБОЛЕВА: «Знаю, что сыграла далеко не лучший матч»
Свитолина и Монфис проведут совместный матч на кортах US Open
Элина Свитолина тренировка Катерина Синякова US Open 2025
