В УЕФА ошиблись? Динамо опубликовало заявку на первый матч Q4 Лиги Европы
По сравнению с заявкой на сайте УЕФА, в списке от киевлян несколько изменений
21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Маккаби» Тель-Авив и киевское «Динамо».
Команды сыграют на стадионе «TSC Arena» в сербском городе Бачка-Топола. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.
Накануне поединка столичный клуб опубликовал заявку на игру:
Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Суркис;
Защитники: Тимчик, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Вивчаренко, Беловар, Захарченко;
Полузащитники: Ярмоленко, Буяльский, Пихаленок, Кабаев, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцик, Торрес, Михайленко;
Нападающие: Ванат, Герреро, Пономаренко.
По сравнению со списком, который изначально был опубликован на сайте УЕФА, в заявке появились фамилии Суркиса, Михавки, Захарченко и Пономаренко, но при этом исчезли Супряга, Задорожный и Брагару. Валентин Рубчинский, как был указан вне заявки, так и остался вне списка.
