Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УЕФА ошиблись? Динамо опубликовало заявку на первый матч Q4 Лиги Европы
Лига Европы
19 августа 2025, 20:31 |
1299
2

В УЕФА ошиблись? Динамо опубликовало заявку на первый матч Q4 Лиги Европы

По сравнению с заявкой на сайте УЕФА, в списке от киевлян несколько изменений

19 августа 2025, 20:31 |
1299
2
В УЕФА ошиблись? Динамо опубликовало заявку на первый матч Q4 Лиги Европы
ФК Динамо Киев

21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Маккаби» Тель-Авив и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «TSC Arena» в сербском городе Бачка-Топола. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Накануне поединка столичный клуб опубликовал заявку на игру:

Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Суркис;

Защитники: Тимчик, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Вивчаренко, Беловар, Захарченко;

Полузащитники: Ярмоленко, Буяльский, Пихаленок, Кабаев, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцик, Торрес, Михайленко;

Нападающие: Ванат, Герреро, Пономаренко.

По сравнению со списком, который изначально был опубликован на сайте УЕФА, в заявке появились фамилии Суркиса, Михавки, Захарченко и Пономаренко, но при этом исчезли Супряга, Задорожный и Брагару. Валентин Рубчинский, как был указан вне заявки, так и остался вне списка.

По теме:
Вингер Динамо получил дисквалификацию. Не сможет играть ни в одном турнире
Карпаты и Полесье интересуются воспитанником Динамо
Абердин – ФКСБ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев Лига Европы заявка Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Футбол | 19 августа 2025, 01:44 4
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ

Владислав Супряга вряд ли останется в Динамо

Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Футбол | 18 августа 2025, 22:04 4
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»

«Барселона» проведет матч Ла Лиги в Майами

Реал Мадрид – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 19.08.2025, 20:44
Реал Мадрид – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Футбол | 19.08.2025, 17:33
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Бокс | 18.08.2025, 22:58
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andriy Bartkiv
Ніхто не помилився. Помилився той Вус, який публікує новини і не розуміє, як працює заявка на сайті УЄФА. По-перше, висмоктана з пальця попередня новина, що ключовий гравець відсутній (Михавко), хоча справжній журналіст знає про заявку В і знає, що сайт УЄФА неодноразово публікує спочатку саме заявку А, а потім додає молодиків. По-друге, в тій же новині отой Вус (якщо читаєш, привіт тобі) припускає, що Рубчинський може бути заявленим по заявці В - але це нереально, бо заявка В - це не просто молодий гравець, а й вихованець клубу (провести 3 сезони до досягнення 21 року в клубі). По-третє, для чого зараз писати про помилку УЄФА? УЄФА спочатку публікує заявку клубу на раунд (5-7 матчів до гри), а згодом на прохання клубу може оновити заявку за день до гри (нові гравці, дехто вибуває через травму або через відсутність місця). Ніякої помилки УЄФА тут немає, Вусе. Є некомпетентність. Але Вус ще й пхає якусь інсинуацію про "помилку УЄФА" в заголовок. Смішний, їй-Богу.
Ответить
+2
SandroKing
Четыре вратаря в заявке это сила.
Ответить
-1
Популярные новости
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 11
Бокс
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 2
Бокс
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 19
Футбол
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 2
Футбол
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем