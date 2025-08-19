Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинцы получили оценки за матч Касимпаша – Трабзонспор
Турция
19 августа 2025, 02:09 | Обновлено 19 августа 2025, 02:16
Украинцы получили оценки за матч Касимпаша – Трабзонспор

Зубков, Сикан и Батагов приняли участие в игре

ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Вечером 18 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Турции.

Трабзонспор в выездном поединке переиграл команду Касымпаша со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Три украинских футболиста сыграли за Трабзонспор. Украинец Арсений Батагов появился на поле с первых минут, Даниил Сикан и Александр Зубков вышли на замену на 65-й минуте. Сикан получил желтую карточку на 79-й минуте.

После поединка статистический портал Whoscored выставил всем футболистам, в частности трем украинцам, оценки за игру: Батагов – 7,1, Сикан – 6,2, Зубков – 6,4.

По теме:
Трабзонспор c тремя украинцами выиграл матч 2-го тура в Турции
Один украинец – в старте Трабзонспора на матч чемпионата Турции
Касымпаша – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Дмитрий Вус
