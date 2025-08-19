Украинцы получили оценки за матч Касимпаша – Трабзонспор
Зубков, Сикан и Батагов приняли участие в игре
Вечером 18 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Турции.
Трабзонспор в выездном поединке переиграл команду Касымпаша со счетом 1:0.
Три украинских футболиста сыграли за Трабзонспор. Украинец Арсений Батагов появился на поле с первых минут, Даниил Сикан и Александр Зубков вышли на замену на 65-й минуте. Сикан получил желтую карточку на 79-й минуте.
После поединка статистический портал Whoscored выставил всем футболистам, в частности трем украинцам, оценки за игру: Батагов – 7,1, Сикан – 6,2, Зубков – 6,4.
