Украинцы получили оценки за матч Касимпаша – Трабзонспор

Вечером 18 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Турции.

Трабзонспор в выездном поединке переиграл команду Касымпаша со счетом 1:0.

Три украинских футболиста сыграли за Трабзонспор. Украинец Арсений Батагов появился на поле с первых минут, Даниил Сикан и Александр Зубков вышли на замену на 65-й минуте. Сикан получил желтую карточку на 79-й минуте.

После поединка статистический портал Whoscored выставил всем футболистам, в частности трем украинцам, оценки за игру: Батагов – 7,1, Сикан – 6,2, Зубков – 6,4.