13 лет в клубе. Барселона приближается к пролаже изгнанника Флика

Итальянский «Комо» интересуется испанским вратарем каталонской «Барселоны» Иньяки Пеньей, сообщает известный журналист Николо Скира.

По информации источника, 26-летний футболист становится все ближе к оформлению перехода. Сейчас клубы ведут переговоры о формуле соглашения.

Напомним, Иньяки Пенья, который с 2012 года находится в системе каталонской «Барселоны», вынужден покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Ханси Фликом. По слухам в СМИ, коуч даже просил руководство расторгнуть контракт с голкипером, если его не удастся продать.

В сезоне 2024/25 Иньяки Пенья провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 25 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.