  4. Заря – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 18:15 | Обновлено 18 августа 2025, 18:32
Заря – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды завершают программу третьего тура УПЛ

Стадіон Динамо

18 августа в матче третьего тура УПЛ встретились «Заря» Луганск и «Кривбасс» Кривой Рог.

Гости смогли забить скорый гол на 9-й минуте. Отличился Максим Задерак.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур

Заря Луганск – Кривбасс Кривой Рог – 0:2 (первый тайм)

Голы: Задерака, 9, Парако, 16

Видео голов и обзор матча

