Украина. Премьер лига18 августа 2025, 18:15 | Обновлено 18 августа 2025, 18:32
Заря – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды завершают программу третьего тура УПЛ
18 августа в матче третьего тура УПЛ встретились «Заря» Луганск и «Кривбасс» Кривой Рог.
Гости смогли забить скорый гол на 9-й минуте. Отличился Максим Задерак.
Украинская Премьер-лига. 3-й тур
Заря Луганск – Кривбасс Кривой Рог – 0:2 (первый тайм)
Голы: Задерака, 9, Парако, 16
Видео голов и обзор матча
