  4. Ротань и Пономарев определились со составами на матч Полесья – ЛНЗ в УПЛ
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 16:58 |
Команды сыграют в воскресение, 17 августа

ФК ЛНЗ.

В воскресенье, 17 августа, житомирское «Полесье» на домашнем стадионе будет принимать черкасский ЛНЗ в рамках матча третьего тура Украинской Премьер-лиги.

Руслан Ротань и Виталий Пономарев определились со стартовыми составами своих команд. «Фиолетовые» сыграют основным составом, «волки» тоже решили не проводить ротацию после матча Лиги конференций.

По итогам двух туров «Полесье» набрало три зачетных пункта, а ЛНЗ имеет в своем активе 4 турнирных балла. Подопечные Ротаня победили «Карпаты» (2:0) и проиграли «Колосу» (0:1). Команда Пономарева сыграла в ничью с «Зарей» (0:0) и победили «Эпицентр» (1:0).

Матч Полесья – ЛНЗ запланирован на воскресенье, 17 августа. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

стартовые составы ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Полесье - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Руслан Ротань Виталий Пономарев
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
