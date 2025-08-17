Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудровка – Полтава. Звездопад забитых мячей. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Кудровка
17.08.2025 13:00 – FT 3 : 1
Полтава
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 15:12 | Обновлено 17 августа 2025, 15:14
Кудровка – Полтава. Звездопад забитых мячей. Видео голов и обзор

17 августа прошел матч 3-го тура чемпионата Украины

ФК Кудровка

17 августа в 13:00 стартовал матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кудровка» и «Полтава».

Местом проведения встречи стала «Оболонь Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу в матче одержали номинальные хозяева – «Кудровка», которая вела по ходу игры с разгромным счетом.

Под конец встречи полтавчане отквитали один мяч, но это был лишь гол престижа. В итоге «Кудровка» спокойно разобралась с соперником – 3:1.

Украинская Премьер-лига, 3-й тур. 17 августа

«Кудровка» – «Полтава» – 3:1

Голы: Шаповал, 5, 50, Козак, 35 – Онищенко, 90+4

ГОЛ! Шаповал, 1:0 (пенальти), 5 мин.

ГОЛ! Козак, 2:0, 35 мин.

ГОЛ! Шаповал, 3:0 (пенальти), 50 мин.

ГОЛ! Онищенко, 3:1, 90+4 мин.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полтава.
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Шаповал (Кудровка).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Козак (Кудровка).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Шаповал (Кудровка).
Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Полтава видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
