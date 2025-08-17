Кудровка – Полтава. Звездопад забитых мячей. Видео голов и обзор
17 августа прошел матч 3-го тура чемпионата Украины
17 августа в 13:00 стартовал матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кудровка» и «Полтава».
Местом проведения встречи стала «Оболонь Арена» в Киеве.
Победу в матче одержали номинальные хозяева – «Кудровка», которая вела по ходу игры с разгромным счетом.
Под конец встречи полтавчане отквитали один мяч, но это был лишь гол престижа. В итоге «Кудровка» спокойно разобралась с соперником – 3:1.
Украинская Премьер-лига, 3-й тур. 17 августа
«Кудровка» – «Полтава» – 3:1
Голы: Шаповал, 5, 50, Козак, 35 – Онищенко, 90+4
ГОЛ! Шаповал, 1:0 (пенальти), 5 мин.
ГОЛ! Козак, 2:0, 35 мин.
ГОЛ! Шаповал, 3:0 (пенальти), 50 мин.
ГОЛ! Онищенко, 3:1, 90+4 мин.
События матча
