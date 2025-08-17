Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудровка – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 13:51 | Обновлено 17 августа 2025, 13:52
Кудровка – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)

17 августа проходит матч 3-го тура чемпионата Украины

Кудровка – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Кудровка

17 августа в 13:00 стартовал матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кудровка» и «Полтава».

Местом проведения поединка стала «Оболонь Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом встречи «Кудривка» и «Полтава» имели по три очка в турнирной таблице, однако клуб из Черниговщины занимал восьмое место, а полтавчане – 11-е.

Украинская Премьер-лига, 3-й тур. 17 августа

«Кудровка» – «Полтава» – 2:0 (обновляется)

Голы: Шаповал, 5, Козак, 35

ГОЛ! Шаповал, 1:0, 5 мин.

ГОЛ! Козак, 2:0, 35 мин.

