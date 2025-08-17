Эштрела – Бенфика – 0:1. Удачный старт Трубина. Видео гола и обзор матча
Для гостей это была первая игра в чемпионате Португалии
16 августа в матче второго тура чемпионата Португалии встретились «Эштрела Амадора» и «Бенфика».
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и провел на поле 90 минут.
Судьбу матча решил единственный гол, на 60-й минуте забивший греческий форвард Вангелис Павлидис с пенальти.
Анатолий Трубин в этом матче совершил два сейва.
Чемпионат Португалии 2025/26. 2-й тур, 16 августа
Эштрелла Амадора – Бенфика – 0:1
Гол: Вангелис, 60 (пенальти)
Видео гола и обзор матча
События матча
