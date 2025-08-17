Эштрела – Бенфика – 0:1. Удачный старт Трубина. Видео гола и обзор матча

16 августа в матче второго тура чемпионата Португалии встретились «Эштрела Амадора» и «Бенфика».

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и провел на поле 90 минут.

Судьбу матча решил единственный гол, на 60-й минуте забивший греческий форвард Вангелис Павлидис с пенальти.

Анатолий Трубин в этом матче совершил два сейва.

Чемпионат Португалии 2025/26. 2-й тур, 16 августа

Эштрелла Амадора – Бенфика – 0:1

Гол: Вангелис, 60 (пенальти)

Видео гола и обзор матча