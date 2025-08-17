Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эштрела – Бенфика – 0:1. Удачный старт Трубина. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Португалии
Эштрела Амадора
16.08.2025 22:30 – FT 0 : 1
Бенфика
Португалия
16
0

Для гостей это была первая игра в чемпионате Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа в матче второго тура чемпионата Португалии встретились «Эштрела Амадора» и «Бенфика».

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и провел на поле 90 минут.

Судьбу матча решил единственный гол, на 60-й минуте забивший греческий форвард Вангелис Павлидис с пенальти.

Анатолий Трубин в этом матче совершил два сейва.

Чемпионат Португалии 2025/26. 2-й тур, 16 августа

Эштрелла Амадора – Бенфика – 0:1

Гол: Вангелис, 60 (пенальти)

Видео гола и обзор матча

События матча

60’
ГОЛ ! С пенальти забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
Эштрела Амадора Бенфика Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Александр Сильченко
