Гол украинца принес Словану победу в матче чемпионата Словакии
Даниил Игнатенко отличился в поединке четвертого тура против ФК Скалица (1:0)
16 августа состоялся матч четвертого тура чемпионата Словакии между командами Слован Братислава и Скалица.
Поединок прошел на стадионе Тегельне поле в Братиславе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч на 43-й минуте забил украинский футболист Даниил Игнатенко, который играет в оборонительной зоне.
Игнатенко забил первый гол в новом сезоне. В этом матче 66 минут отыграл еще один представитель Украины – форвард Николай Кухаревич.
Слован в LIVE-таблице национального первенства идет вторым с семью очками.
Чемпионат Словакии. 4-й тур, 16 августа
Слован – Скалица – 1:0
Гол: Игнатенко, 43
