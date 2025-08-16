Гол украинца принес Словану победу в матче чемпионата Словакии

16 августа состоялся матч четвертого тура чемпионата Словакии между командами Слован Братислава и Скалица.

Поединок прошел на стадионе Тегельне поле в Братиславе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный мяч на 43-й минуте забил украинский футболист Даниил Игнатенко, который играет в оборонительной зоне.

Игнатенко забил первый гол в новом сезоне. В этом матче 66 минут отыграл еще один представитель Украины – форвард Николай Кухаревич.

Слован в LIVE-таблице национального первенства идет вторым с семью очками.

Чемпионат Словакии. 4-й тур, 16 августа

Слован – Скалица – 1:0

Гол: Игнатенко, 43