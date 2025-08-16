Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол украинца принес Словану победу в матче чемпионата Словакии
Другие новости
16 августа 2025, 21:05 | Обновлено 16 августа 2025, 21:06
246
0

Гол украинца принес Словану победу в матче чемпионата Словакии

Даниил Игнатенко отличился в поединке четвертого тура против ФК Скалица (1:0)

16 августа 2025, 21:05 | Обновлено 16 августа 2025, 21:06
246
0
Гол украинца принес Словану победу в матче чемпионата Словакии
ФК Слован. Даниил Игнатенко

16 августа состоялся матч четвертого тура чемпионата Словакии между командами Слован Братислава и Скалица.

Поединок прошел на стадионе Тегельне поле в Братиславе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный мяч на 43-й минуте забил украинский футболист Даниил Игнатенко, который играет в оборонительной зоне.

Игнатенко забил первый гол в новом сезоне. В этом матче 66 минут отыграл еще один представитель Украины – форвард Николай Кухаревич.

Слован в LIVE-таблице национального первенства идет вторым с семью очками.

Чемпионат Словакии. 4-й тур, 16 августа

Слован – Скалица – 1:0

Гол: Игнатенко, 43

По теме:
Экс-игрок сборной Украины назвал главный вызов для Забарного в ПСЖ
Слован – Кайрат – 1:0 (пен. 3:4). Драма в Братиславе. Видео гола и обзор
Итоги раунда Q3 Лиги чемпионов. Дальше без Динамо: определены все пары Q4
чемпионат Словакии по футболу Даниил Игнатенко Николай Кухаревич Слован Братислава
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Эпицентра: «В раздевалку зашла Герега, поздравила с голом в УПЛ»
Футбол | 16 августа 2025, 20:44 0
Тренер Эпицентра: «В раздевалку зашла Герега, поздравила с голом в УПЛ»
Тренер Эпицентра: «В раздевалку зашла Герега, поздравила с голом в УПЛ»

Нагорняк объяснил поражение от Динамо

Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Футбол | 16 августа 2025, 04:00 2
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»

Шотландский тренер – о Месси

КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Бокс | 16.08.2025, 07:42
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16.08.2025, 15:50
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Футбол | 16.08.2025, 08:40
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
15.08.2025, 05:42 2
Футбол
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 2
Бокс
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
15.08.2025, 01:16
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
15.08.2025, 13:52 2
Футбол
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
15.08.2025, 05:30
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем