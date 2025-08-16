Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Александрии: «Кампуш и Ковалец оправлены в дубль. Это правда»
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 17:45 | Обновлено 16 августа 2025, 17:57
1061
1

Тренер Александрии: «Кампуш и Ковалец оправлены в дубль. Это правда»

Нестеренко оценил поражение в матче УПЛ

16 августа 2025, 17:45 | Обновлено 16 августа 2025, 17:57
1061
1
Тренер Александрии: «Кампуш и Ковалец оправлены в дубль. Это правда»
ФК Александрия

Тренер Александрии Кирилл Нестеренко оценил поражение от Металлиста 1925 со счетом 1:4, а также информацию о том, что защитника Мигеля Кампуша и хавбека и капитана Кирилла Ковальца перевели в резервную команду.

Обоих наказали за их удаления в матче УПЛ с Кудровкой.

«Сейчас сложно дать какие-то объяснения, но факт есть факт, счет на табло. В конце раскрылись и получили еще. Никому легче не было бы, если бы счет был 1:2. По претензиям к игрокам ничего говорить не буду, сейчас нужно разобраться, почему просто провалили второй тайм».

«Есть новички, но им еще нужно время, чтобы привыкнуть к этому чемпионату. Кампуш и Ковалец? Они отправлены в дубль, это правда. Все остальное останется в команде», – сказал Нестеренко.

По теме:
Вице-чемпион Украины впервые в истории начал сезон с трех поражений
10 матчей без поражений. Колос сыграл вничью с Карпатами
Полесье сделало заявление об Усике перед матчем УПЛ против ЛНЗ
Кирилл Нестеренко Кирилл Ковалец Мигел Кампуш Украинская Премьер-лига Металлист 1925
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16 августа 2025, 15:50 74
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Шовковскому придется перезапускать команду уже на старте сезона

Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Футбол | 16 августа 2025, 07:20 1
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА

Лидером остался Усман Дембеле

Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Футбол | 16.08.2025, 16:59
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Футбол | 16.08.2025, 04:40
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Футбол | 16.08.2025, 08:40
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
Тебе в першу чергу треба перевести кудись, наприклад підлогу мити на базі і газон стригти. Як тренер ти повний ноль. 
Ответить
+3
Популярные новости
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 365
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
15.08.2025, 07:50 2
Бокс
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 29
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
14.08.2025, 23:12 2
Футбол
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
15.08.2025, 04:36 1
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
15.08.2025, 13:52 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем