Тренер Александрии: «Кампуш и Ковалец оправлены в дубль. Это правда»
Нестеренко оценил поражение в матче УПЛ
Тренер Александрии Кирилл Нестеренко оценил поражение от Металлиста 1925 со счетом 1:4, а также информацию о том, что защитника Мигеля Кампуша и хавбека и капитана Кирилла Ковальца перевели в резервную команду.
Обоих наказали за их удаления в матче УПЛ с Кудровкой.
«Сейчас сложно дать какие-то объяснения, но факт есть факт, счет на табло. В конце раскрылись и получили еще. Никому легче не было бы, если бы счет был 1:2. По претензиям к игрокам ничего говорить не буду, сейчас нужно разобраться, почему просто провалили второй тайм».
«Есть новички, но им еще нужно время, чтобы привыкнуть к этому чемпионату. Кампуш и Ковалец? Они отправлены в дубль, это правда. Все остальное останется в команде», – сказал Нестеренко.
