16.08.2025 15:30 – перерыв 1 : 0
Украина. Премьер лига16 августа 2025, 16:02 | Обновлено 16 августа 2025, 16:11
Колос – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча третьего тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 16 августа, проходит матч второго тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и львовскими «Карпатами».
Команды играют на стадионе «Колос» в Ковалевке. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.
Украинская Премьер-лига. 3-й тур
Колос – Карпаты – 1:0 (обновляется)
Голы: Климчук, 20
События матча
35’
Аринальдо Ррапай (Колос Ковалевка) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Колос Ковалевка).
