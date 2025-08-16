Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Премьер-лига
Колос Ковалевка
16.08.2025 15:30 – перерыв 1 : 0
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 16:02 | Обновлено 16 августа 2025, 16:11
839
0

Колос – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча третьего тура Украинской Премьер-лиги

16 августа 2025, 16:02 | Обновлено 16 августа 2025, 16:11
839
0
Колос – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Колос

В субботу, 16 августа, проходит матч второго тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и львовскими «Карпатами».

Команды играют на стадионе «Колос» в Ковалевке. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская Премьер-лига. 3-й тур

Колос – Карпаты – 1:0 (обновляется)

Голы: Климчук, 20

События матча

35’
Аринальдо Ррапай (Колос Ковалевка) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Колос Ковалевка).
По теме:
Калюжный обратился к фанатам Александрии. Он феерил за Металлист 1925
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «В конце игры потеряли концентрацию»
Матч Колоса и Карпат прерван из-за воздушной тревоги
видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Колос Ковалевка Колос - Карпаты
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Футбол | 16 августа 2025, 09:23 9
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб

Украинский защитник станет игроком турецкого Фенербахче

Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Футбол | 16 августа 2025, 07:20 1
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА

Лидером остался Усман Дембеле

Сын Козловского разнес коуча Руха после матча УПЛ: «Чмо ты галимое»
Футбол | 16.08.2025, 10:13
Сын Козловского разнес коуча Руха после матча УПЛ: «Чмо ты галимое»
Сын Козловского разнес коуча Руха после матча УПЛ: «Чмо ты галимое»
Металлист 1925 подписал форварда-легионера
Футбол | 16.08.2025, 15:11
Металлист 1925 подписал форварда-легионера
Металлист 1925 подписал форварда-легионера
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Бокс | 16.08.2025, 04:22
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 11
Футбол
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 1
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 365
Футбол
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
15.08.2025, 01:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем