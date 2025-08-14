Вторая ракетка мира Гауфф во второй раз вышла в четвертьфинал Циннциннати
Коко в двух сетах разобралась с Лючией Бронцетти в четвертом круге тысячника в США
Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA 2) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
В четвертом раунде американка в двух сетах переиграла представительницу Италии Лючию Бронцетти (WTA 61) за 1 час и 20 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала
Лючия Бронцетти (Италия) – Коко Гауфф (США) [2] – 2:6, 4:6
Это была третья встреча соперниц. Гауфф добыла третью победу над Лючией.
Коко стартовала в Цинциннати с виктории над Ван Синьюй. В третьем круге она должна была сыграть против Даяны Ястремская, но поединок не состоялся – украинка снялась из-за проблем со здвороьем.
Следующей оппоненткой Гауфф будет победительница противостояния Жасмин Паолини – Барбора Крейчикова.
Коко во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал тысячника в Цинциннати. В 2023 году она стала чемпионкой на этих кортах.
Для 21-летней Гауфф это будет 19-й четвертьфинал на соревнованиях категории WTA 1000.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Спенсер Оливер считает, что титул WBO разыграют Итаума и Паркер
Главные фавориты турнира продолжают борьбу за трофей в США