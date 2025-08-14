Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Вторая ракетка мира Гауфф во второй раз вышла в четвертьфинал Циннциннати
WTA
14 августа 2025, 19:36 | Обновлено 14 августа 2025, 19:38
288
0

Вторая ракетка мира Гауфф во второй раз вышла в четвертьфинал Циннциннати

Коко в двух сетах разобралась с Лючией Бронцетти в четвертом круге тысячника в США

14 августа 2025, 19:36 | Обновлено 14 августа 2025, 19:38
288
0
Вторая ракетка мира Гауфф во второй раз вышла в четвертьфинал Циннциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA 2) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертом раунде американка в двух сетах переиграла представительницу Италии Лючию Бронцетти (WTA 61) за 1 час и 20 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала

Лючия Бронцетти (Италия) – Коко Гауфф (США) [2] – 2:6, 4:6

Это была третья встреча соперниц. Гауфф добыла третью победу над Лючией.

Коко стартовала в Цинциннати с виктории над Ван Синьюй. В третьем круге она должна была сыграть против Даяны Ястремская, но поединок не состоялся – украинка снялась из-за проблем со здвороьем.

Следующей оппоненткой Гауфф будет победительница противостояния Жасмин Паолини – Барбора Крейчикова.

Коко во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал тысячника в Цинциннати. В 2023 году она стала чемпионкой на этих кортах.

Для 21-летней Гауфф это будет 19-й четвертьфинал на соревнованиях категории WTA 1000.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Л. Киченок / Перес – Мелихар / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определена половина участниц 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
Киченок с напарницей вышла в 1/4 финала Цинциннати, одолев дуэт с Пегулой
Коко Гауфф Лючия Бронцетти WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Бокс | 13 августа 2025, 23:15 3
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться

Спенсер Оливер считает, что титул WBO разыграют Итаума и Паркер

ВИДЕО. Как Синнер и Алькарас вышли в четвертьфинал Мастерса в Цинциннати
Теннис | 14 августа 2025, 13:48 0
ВИДЕО. Как Синнер и Алькарас вышли в четвертьфинал Мастерса в Цинциннати
ВИДЕО. Как Синнер и Алькарас вышли в четвертьфинал Мастерса в Цинциннати

Главные фавориты турнира продолжают борьбу за трофей в США

ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14.08.2025, 09:14
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Футбол | 14.08.2025, 15:46
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Футбол | 14.08.2025, 06:27
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 5
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 366
Футбол
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
13.08.2025, 04:17 2
Бокс
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 42
Футбол
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 24
Футбол
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
13.08.2025, 05:30
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем