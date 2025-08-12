Пафос – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Киевское Динамо проводит ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.

12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле встречаются Пафос из Кипра и Динамо Киев.

Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).

После пожара в защите Динамо пропустило быстрый гол от Пафоса. Мислав Оршич забил гол для команды из Кипра уже на 2-й минуте матча.

ГОЛ! 0:1. Мислав Оршич, 2 мин