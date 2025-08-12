Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пафос – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
12 августа 2025, 20:49
Пафос – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Пафос – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское Динамо проводит ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.

12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле встречаются Пафос из Кипра и Динамо Киев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).

После пожара в защите Динамо пропустило быстрый гол от Пафоса. Мислав Оршич забил гол для команды из Кипра уже на 2-й минуте матча.

ГОЛ! 0:1. Мислав Оршич, 2 мин

По теме:
ВИДЕО. Пожар в защите. Динамо пропустило быстрый гол от Пафоса
ФОТО. Динамо провело разминку перед игрой с Пафосом в квалификации ЛЧ
ФОТО. Динамо прибыло на стадион на игру квалификации ЛЧ с Пафосом
Динамо Киев Пафос видео голов и обзор Лига чемпионов Мислав Оршич Пафос - Динамо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
