Пафос – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Киевское Динамо проводит ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.
12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле встречаются Пафос из Кипра и Динамо Киев.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).
После пожара в защите Динамо пропустило быстрый гол от Пафоса. Мислав Оршич забил гол для команды из Кипра уже на 2-й минуте матча.
ГОЛ! 0:1. Мислав Оршич, 2 мин
