Владимир ШАРАН: «Динамо должно проходить Пафос. Иначе – трагедия»

Известный украинский тренер Владимир Шаран высказался об ответном матче квалификации Лиги чемпионов «Пафос» – «Динамо».

Владимир Богданович, как считаете за счет чего «Динамо» должно побеждать «Пафос»?

– Сейчас, скажем так, все научились играть в футбол. «Пафос» – это такой середнячок, очень организованно играющий в защите. Это то, что они показали в первом поединке. «Динамо» – это молодая команда. Но «Динамо» – это команда, ставшая чемпионом Украины! И, безусловно, динамовцы должны проходить «Пафос», несмотря на то, что мы проиграли первый поединок со счетом 0:1. Если мы действительно ставим перед собой такие цели. Мы – чемпионы Украины. Мы уже набрались небольшого опыта, но мы его набрались. Это однозначно!

– Значит, есть хорошие шансы у киевлян проходить такого оппонента?

– «Пафос» – это тот соперник, которого мы, конечно, должны проходить. Не проходить кипрскую команду для украинского футбола будет считаться, с одной стороны, трагедией. Потому что нам не попались именитые команды в этом раунде, чтобы мы могли понимать, что мы их не пройдем. Так что нужно выходить и играть. В первом поединке, в принципе, мы играли неплохо. Но нужно сделать правильные выводы. Потому что «Пафос» очень организованно защищается и делает хорошие контратаки. И нас в первом матче наказали на контратаке.

– Перед матчем с «Пафосом» киевляне на выезде со счетом 1:5 разгромили «Рух»! С этого матча что-то можно взять «бело-синим»?

– «Динамо» нужно агрессивнее играть в атаке. Победа над «Рухом»? «Рух» позволил играть нам в такой футбол. Потому что львовская команда проигрывала и хотела отыграться. И «Динамо» за счет этого забило им пять мячей. Было пространство и много моментов с выходами один на один. Если в матче с киприотами мы забьем первыми, может, и «Пафос» раскроется.