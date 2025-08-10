Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оболонь – Олександрія. Дивитись онлайн. LIVE трансляція
Премьер-лига
Оболонь
10.08.2025 13:00 - : -
Александрия
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 11:06 | Обновлено 10 августа 2025, 11:56
Команды сыграют в матче второго тура нового сезона УПЛ

ФК Александрия.

В воскресенье, 10 августа, в 13:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между киевской Оболонью и Александрией. Это встреча второго тура нового сезона УПЛ.

Матч состоится в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Главным арбитром встречи назначен Александр Каленов, родившийся во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В первом туре Оболонь расписала нулевую ничью против харьковского Металлиста 1925, а Александрия сенсационно проиграла Кудровке (1:3).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТВ и других.

По теме:
Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перебрался в другой клуб УПЛ
Оболонь и Александрия назвали стартовые составы на матч 2 тура УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
