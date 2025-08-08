Травма за минуту. Спортивный врач назвал характер травмы Эгиналду

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о характере травмы бразильца Эгиналду, которую он получил в матче Шахтера против Олимпиакоса (0:0) в Q3 Лиги Европы:

«Вот камео у Эгиналду. 73 минута – выход на поле. 74 минута – травма (скорее всего, задняя поверхность бедра), 75 минута – замена.

Недаром на последней конференции вполне серьезно обсуждали изменения в рутине разминки запасных. Ведь, по последним данным, игроки, которые выходят на замену, чаще травмируют заднюю поверхность по сравнению с теми, кто играет с начала».