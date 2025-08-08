Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Травма за минуту. Спортивный врач назвал характер травмы Эгиналду
Лига Европы
08 августа 2025, 06:34 | Обновлено 08 августа 2025, 06:42
562
0

Травма за минуту. Спортивный врач назвал характер травмы Эгиналду

Дмитрий Бабелюк считает, что легионер Шахтера повредил заднюю поверхность бедра

08 августа 2025, 06:34 | Обновлено 08 августа 2025, 06:42
562
0
Травма за минуту. Спортивный врач назвал характер травмы Эгиналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о характере травмы бразильца Эгиналду, которую он получил в матче Шахтера против Олимпиакоса (0:0) в Q3 Лиги Европы:

«Вот камео у Эгиналду. 73 минута – выход на поле. 74 минута – травма (скорее всего, задняя поверхность бедра), 75 минута – замена.

Недаром на последней конференции вполне серьезно обсуждали изменения в рутине разминки запасных. Ведь, по последним данным, игроки, которые выходят на замену, чаще травмируют заднюю поверхность по сравнению с теми, кто играет с начала».

По теме:
ФОТО. Лучшие моменты матча. Панатинаикос и Шахтер: все решится в Кракове
ВИТОРИЯ: Обязаны использовать такие моменты с Шахтером и забивать 1–2 гола
Спортивный врач: Мэддисон пропустит больше времени, чем прогнозируется
Панатинаикос травма Шахтер Донецк Эгиналду Панатинаикос - Шахтер Дмитрий Бабелюк травма бедра Лига Европы
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Футбол | 08 августа 2025, 00:04 3
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?

Анатолием интересуется «Манчестер Сити»

Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 07 августа 2025, 19:33 13
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 7 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Тренер Пакша назвал причину, почему команда проиграла Полесью в матче ЛК
Футбол | 08.08.2025, 06:21
Тренер Пакша назвал причину, почему команда проиграла Полесью в матче ЛК
Тренер Пакша назвал причину, почему команда проиграла Полесью в матче ЛК
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Футбол | 07.08.2025, 08:45
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Футбол | 07.08.2025, 22:58
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 7
Бокс
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
06.08.2025, 22:40 9
Футбол
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем