Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

7 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречаются Полесье и венгерский Пакш.

Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. По сумме двух игр проигравшая команда покинет еврокубки.

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

Полесье – Пакш. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Полесье: Волынец, Кравченко, Сарапий, Бескоровайный, Михайличенко, Леднев, Бабенко, Андриевский, Гуцуляк, Филиппов, Крушинский

Запас: Кудрик, Улиганец, Хадрой, Таллес Коста, Назаренко, Йосефи, Андре Гонсалвеш, Чоботенко, Микитюк, Мельниченко, Гайдучик