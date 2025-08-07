Полесье – Пакш. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций
Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.
7 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречаются Полесье и венгерский Пакш.
Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. По сумме двух игр проигравшая команда покинет еврокубки.
Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.
Полесье: Волынец, Кравченко, Сарапий, Бескоровайный, Михайличенко, Леднев, Бабенко, Андриевский, Гуцуляк, Филиппов, Крушинский
Запас: Кудрик, Улиганец, Хадрой, Таллес Коста, Назаренко, Йосефи, Андре Гонсалвеш, Чоботенко, Микитюк, Мельниченко, Гайдучик
