Полесье – Пакш. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига конференций
07 августа 2025, 21:09 | Обновлено 07 августа 2025, 21:10
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций

ФК Полесье

Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

7 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречаются Полесье и венгерский Пакш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. По сумме двух игр проигравшая команда покинет еврокубки.

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

Полесье: Волынец, Кравченко, Сарапий, Бескоровайный, Михайличенко, Леднев, Бабенко, Андриевский, Гуцуляк, Филиппов, Крушинский

Запас: Кудрик, Улиганец, Хадрой, Таллес Коста, Назаренко, Йосефи, Андре Гонсалвеш, Чоботенко, Микитюк, Мельниченко, Гайдучик

По теме:
ВИДЕО. После навеса со штрафного Бескоровайный удвоил перевес Полесья
ВИДЕО. Андриевский вывел Полесье вперед в матче квалификации ЛК
Панатинаикос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Руслан Ротань Пакш Полесье Житомир Лига конференций видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
