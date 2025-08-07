Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 18:48
Экс-тренер Белоцерковца: «Всі його знали лише з позитивної стонони»

Василий Баранов тренировал игрока в юношеском составе «Зари»

Экс-тренер Белоцерковца: «Всі його знали лише з позитивної стонони»
ФК Кудровка

Старший тренер «Кудривки» Василий Баранов, который ранее тренировал Владимира Белоцерковца в юношеской команде луганского клуба, прокомментировал гибель футболиста.

«Очень тяжело. Какие бы слова мы сейчас ни говорили – это трагедия для родных. В таком возрасте потерять парня на ровном месте...

Я этого парня знал с семнадцати лет, когда работал в структуре луганской «Зари». Он проходил через меня. Я участвовал в его становлении как футболиста. Для меня очень тяжело в этом плане что-то говорить.

Это нужно пережить. Так случилось, и уже ничего не изменишь. И нужно двигаться дальше без него.

Очень тяжело, что мы теряем столько молодых ребят. Его очень многие знали – и только с положительной стороны. Это был очень перспективный футболист.

Футбольный клуб «Заря» сообщил о внезапной смерти Владимира Белоцерковца.

Василий Баранов Владимир Белоцерковец смерть Заря Луганск
Источник: ФК Кудровка
