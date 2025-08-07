ВИДЕО. «Страшно открывать окно». Жена динамовца сняла работу ТЦК
Мирослава Перейма-Дубинчак в шоке от процесса мобилизации
Мирослава Перейма-Дубинчак, жена украинского левого защитника киевского «Динамо» Владислава Дубинчака, прокомментировала действия ТЦК:
«Просто с этажа я услышала крик на улице... Какой пздц. Вот так один человек, один отец... не дошел до дома, потому что его просто запихнули в машину. На улице остались вещи и обувь мужчины. Когда это все закончится... Страх, сколько в этом страха... Поймала себя на мысли, что мне даже страшно снова открыть окно».
Мыслями о видео поделилась и девушка полузащитника киевлян Николая Шапаренко, Кристина Шацких, которая является дочерью легендарного узбекского форварда Максима Шацких:
«Мы живем в ужасное время. Мне жаль, что кто-то на этом наживается, а обычных людей вот так просто оставляют ни с чем».
