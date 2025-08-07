Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Мирослава Перейма-Дубинчак и Владислав Дубинчак

Мирослава Перейма-Дубинчак, жена украинского левого защитника киевского «Динамо» Владислава Дубинчака, прокомментировала действия ТЦК:

«Просто с этажа я услышала крик на улице... Какой пздц. Вот так один человек, один отец... не дошел до дома, потому что его просто запихнули в машину. На улице остались вещи и обувь мужчины. Когда это все закончится... Страх, сколько в этом страха... Поймала себя на мысли, что мне даже страшно снова открыть окно».

Мыслями о видео поделилась и девушка полузащитника киевлян Николая Шапаренко, Кристина Шацких, которая является дочерью легендарного узбекского форварда Максима Шацких:

«Мы живем в ужасное время. Мне жаль, что кто-то на этом наживается, а обычных людей вот так просто оставляют ни с чем».

ВИДЕО. «Страшно открывать окно». Жена динамовца сняла работу ТЦК

