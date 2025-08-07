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Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 02:04 | Обновлено 07 августа 2025, 02:51
324
0

ОФИЦИАЛЬНО. Безерра покинул Александрию. Известен новый клуб

Бразильский вингер присоединился к «Замалеку»

07 августа 2025, 02:04 | Обновлено 07 августа 2025, 02:51
324
0
ОФИЦИАЛЬНО. Безерра покинул Александрию. Известен новый клуб
ФК Александрия. Хуан Альвина Беззера

Бразильский вингер Хуан Альвина Безерра перешел из «Александрии» в египетский «Замалек». Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Сумма трансфера 22-летнего футболиста составила 1,8 миллионов евро + бонусы. Соглашение между Безеррой и «Замалеком» рассчитано на 4 года.

«Спасибо тебе, любимец александрийских трибун. Ты навсегда в наших сердцах! «Александрия» благодарен тебе за сотрудничество и искренне желает успехов в дальнейшей карьере!», – сообщение украинского клуба.

В прошедшем сезоне Хуан Альвина Безерра провел 26 матче на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» подписал серебряного призера УПЛ.

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Замалек Хуан Альвина Безерра Александрия трансферы трансферы УПЛ чемпионат Египта по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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