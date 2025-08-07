ОФИЦИАЛЬНО. Безерра покинул Александрию. Известен новый клуб

Бразильский вингер Хуан Альвина Безерра перешел из «Александрии» в египетский «Замалек». Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Сумма трансфера 22-летнего футболиста составила 1,8 миллионов евро + бонусы. Соглашение между Безеррой и «Замалеком» рассчитано на 4 года.

«Спасибо тебе, любимец александрийских трибун. Ты навсегда в наших сердцах! «Александрия» благодарен тебе за сотрудничество и искренне желает успехов в дальнейшей карьере!», – сообщение украинского клуба.

В прошедшем сезоне Хуан Альвина Безерра провел 26 матче на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» подписал серебряного призера УПЛ.