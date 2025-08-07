ОФИЦИАЛЬНО. Безерра покинул Александрию. Известен новый клуб
Бразильский вингер присоединился к «Замалеку»
Бразильский вингер Хуан Альвина Безерра перешел из «Александрии» в египетский «Замалек». Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.
Сумма трансфера 22-летнего футболиста составила 1,8 миллионов евро + бонусы. Соглашение между Безеррой и «Замалеком» рассчитано на 4 года.
«Спасибо тебе, любимец александрийских трибун. Ты навсегда в наших сердцах! «Александрия» благодарен тебе за сотрудничество и искренне желает успехов в дальнейшей карьере!», – сообщение украинского клуба.
В прошедшем сезоне Хуан Альвина Безерра провел 26 матче на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Рух» подписал серебряного призера УПЛ.
ساحر من شواطئ ريو لـ مدرجات التالتة يمين 🏖🤩— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 6, 2025
البرازيلي خوان ألفينا أحدث المنضمين لمدرسة الفن والهندسة 🌟
إحنا الملوك.. إحنا الزمالك 🏹
#Zamalek| #MostTitledIn20C| #الزمالك_أولًا | #أكبر_قلعة_رياضية pic.twitter.com/u3SiEzMH68
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