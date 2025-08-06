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06.08.2025 21:30 - : -
Рома
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Англия
06 августа 2025, 18:50 | Обновлено 06 августа 2025, 18:51
59
0

Астон Вилла – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра начнется в 21:30 по киевскому времени

06 августа 2025, 18:50 | Обновлено 06 августа 2025, 18:51
59
0
Астон Вилла – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

6 августа состоится товарищеский матч между командами Астон Вилла и Рома.

Поединок пройдет на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Астон Вилла – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Астон Виллы.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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