Астон Вилла – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра начнется в 21:30 по киевскому времени
6 августа состоится товарищеский матч между командами Астон Вилла и Рома.
Поединок пройдет на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Астон Вилла – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Астон Виллы.
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