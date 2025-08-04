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Major League Soccer
04 августа 2025, 10:37 | Обновлено 04 августа 2025, 10:44
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0

Кубок лег: Кто занимает первое место после второго тура?

4 августа прошли последние матчи второго тура

04 августа 2025, 10:37 | Обновлено 04 августа 2025, 10:44
112
0
Кубок лег: Кто занимает первое место после второго тура?
Getty Images/Global Images Ukraine

Ночью 4 августа состоялись заключительные матчи второго тура Кубка лиг.

Мексиканский клуб «Монтеррей», за который выступает легендарный защитник Серхио Рамос, одержал первую победу на турнире.

Команда встретилась с американским клубом «Нью-Йорк Ред Буллз», но за 90 минут победителя определить не удалось – 1:1. Исход матча решился в серии пенальти, где сильнее оказался «Монтеррей».

Известный представитель MLS, «Лос-Анджелес Гэлакси», уступил победителю Кубка чемпионов КОНКАКАФ – «Крус Асулу». Основное время завершилось вничью (1:1), а в серии послематчевых пенальти мексиканцы вырвали два очка.

Кубок лиг 2025. Основной этап

2-й тур. 4 августа

«Цинциннати» – «Хуарес» – 2:2 (3:4 по пенальти)

Голы: Эвандер, 71, Эступиньян (автогол), 77 – Рикардиньо, 39, Кастильо, 63

«Гвадалахара Чивас» – «Шарлотт» – 2:2 (4:2 по пенальти)

Голы: Ледесма, 24, Гонсалес, 66 – Сепульведа (автогол), 11, Варгас, 90+1

«Монтеррей» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 1:1 (5:3 по пенальти)

Голы: Каналес, 38 – Холл, 19

«Колорадо Рэпидс» – «Клуб Тихуана» – 1:2

Голы: Поросо (автогол), 74 – Поросо, 39, Арсига, 72

«Сиэтл Саундерс» – «Сантос Лагуна» – 2:1

Голы: Ортега (автогол), 7, Миноунгоу, 72 – Дахоме, 90+6

Удаление: Миноунгоу, 74

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Крус Асуль» – 1:1 (7:8 по пенальти)

Голы: Пек, 81 – Родригес, 21

Турнирные таблицы:

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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