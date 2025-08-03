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  4. Карпаты – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 18:13 |
290
0

Карпаты – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура Украинской Премьер-лиги

03 августа 2025, 18:13 |
290
0
Карпаты – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Полесье

В воскресенье, 3 августа, проходит матч первого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и житомирским «Полесьем».

Команды играют на стадионе «Украине» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур

Карпаты – Полесье – 0:0 (обновляется)

Гол:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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