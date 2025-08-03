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Major League Soccer
03 августа 2025, 09:47 | Обновлено 03 августа 2025, 09:52
363
0

Защитник Динамо: «Верес не удивил своими голевыми выпадами»

Николай Михайленко проанализировал матч первого тура УПЛ

03 августа 2025, 09:47 | Обновлено 03 августа 2025, 09:52
363
0
Защитник Динамо: «Верес не удивил своими голевыми выпадами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Михайленко

Защитник киевского «Динамо» Николай Михайленко прокомментировал матч против «Вереса» в первом туре Украинской Премьер-лиги. Столичный клуб на выезде одержал минимальную победу со счетом 1:0.

– «Верес» удивил вас своими голевыми выпадами?

– Нет, не удивил. Мы знали, что будет очень тяжелая игра, потому что, во-первых, здесь, на их поле при их поддержке, всегда очень сложно играть. Как мы знаем, и в прошлом сезоне, и раньше здесь команды всегда теряли очки, потому что «Верес» – хорошая команда, тем более дома.

– Почему, по вашему мнению, «Динамо» в некоторых моментах не спешило? Казалось, что потом уже возьмут своё за счёт класса.

– Я так не могу сказать. Мы старались проводить быстрые атаки, когда была возможность, но сегодня было очень жарко, поэтому, может быть, казалось, что не всё так активно. Но мы старались как могли, это точно.

– «Динамо» позволило «Вересу» создавать голевые моменты, особенно в начале первого тайма, а потом и второго.

– Я так не могу сказать. Конечно, это, наверное, наши ошибки, но что есть, то есть. Это футбол, всегда кто-то ошибается – и сегодня мы ошибались. Но ничего, мы разберём эти ошибки и постараемся дальше их не повторять.

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Андрей Витренко Источник: УПЛ-ТВ
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