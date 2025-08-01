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Первая лига
Черноморец
02.08.2025 16:30 - : -
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
01 августа 2025, 19:07 |
33
0

Черноморец – Нива. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 2 августа в 16:30 по Киеву

01 августа 2025, 19:07 |
33
0
Черноморец – Нива. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Нива Тернополь

В субботу, 2 августа состоится поединок 1-го тура Первой лиги Украины между одесским «Черноморцем» и тернопольской «Нивой». По киевскому времени игра начнется в 16:30.

Черноморец

В прошлом сезоне «Черноморец» стал худшей командой УПЛ, одержав 23 очка за 30 игр, клуб занял последнее, 16-е место. В кубке коллектив вылетел еще на стадии 1/16 финала после поражения 3:0 в игре против львовских «Карпат».

Летом команде удалось сохранить в клубе двух важных людей – главного тренера Александра Кучера и капитана Ярослава Ракицкого. Однако среди других футболистов произошло большое изменение кадров, как на вход, так и на выход. Тем не менее, «Черноморец» является серьезным претендентом на повышение в высшую лигу.

Нива Тернополь

Коллектив в прошлом сезоне выступал в группе выбывания Первой лиги, где получил 32 балла и занял 3-е место (11-е в общей турнирной таблице). Однако в Кубке Украины тернополяне полностью провалились, вылетев от «Буковины» на стадии 1/64 финала.

В межсезонье клубу удалось сохранить основной остов команды, однако никаких трансферов на вход не состоялось, ведь УАФ наложила трансферный бан на «Ниву». Тем не менее, коллектив Юрия Вирта будет создавать проблемы каждому сопернику в течение сезона.

Личные встречи

В последний раз команды встречались в Первой лиге сезона 2020/21. Тогда каждый клуб одержал по 1 победе.

Интересные факты

  • «Черноморец» пропустил 45 голов в прошлом сезоне УПЛ – худший показатель только у «Ингульца» (47).
  • «Нива» забила 28 мячей в прошлом сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди команд группы выбывания.
  • В последних 10-х выездных играх «Нива» трижды одерживала победу, 3 раза сыграла вничью, а также 4 поединка проиграла.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.56.

Прогноз Sport.ua
Черноморец
2 августа 2025 -
16:30
Нива Тернополь
Тотал больше 2 1.56 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Нива Тернополь Черноморец Одесса Первая лига Украины прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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