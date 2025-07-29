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Лига чемпионов
29 июля 2025, 21:09 | Обновлено 29 июля 2025, 22:01
1321
0

Динамо – Хамрун Спартанс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча квалификации Q2 Лиги чемпионов

29 июля 2025, 21:09 | Обновлено 29 июля 2025, 22:01
1321
0
Динамо – Хамрун Спартанс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26.

29 июля в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Хамрун Спартанс из Мальты.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Неделей в ранее в первой игре на выезде Динамо одержало убедительную победу (3:0).

Динамо – Хамрун Спартанс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Динамо Киев Лига чемпионов Хамрун Спартанс видео голов и обзор Владимир Бражко Владислав Ванат
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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