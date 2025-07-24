Александрия – Партизан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка Q2 Лиги конференций
Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, стартует в квалификации Лиги конференций 2025/26.
24 июля в 20:00 команда УПЛ играет первый матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.
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Встреча проходит на стадионе ГКС в польском городе Катовице. Ответная игра состоится 31 июля в сербском Белграде.
На 14-й минуте Александрия пропустила атаку. Партизан открыл счет в матче ЛК, отличился Богдан Костич (1:0).
ГОЛ! 0:1. Богдан Костич, 14 хв
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