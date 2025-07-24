Александрия – Партизан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, стартует в квалификации Лиги конференций 2025/26.

24 июля в 20:00 команда УПЛ играет первый матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

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Встреча проходит на стадионе ГКС в польском городе Катовице. Ответная игра состоится 31 июля в сербском Белграде.

На 14-й минуте Александрия пропустила атаку. Партизан открыл счет в матче ЛК, отличился Богдан Костич (1:0).

ГОЛ! 0:1. Богдан Костич, 14 хв