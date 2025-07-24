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Лига конференций
24 июля 2025, 20:32 | Обновлено 24 июля 2025, 20:41
512
1

Александрия – Партизан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка Q2 Лиги конференций

24 июля 2025, 20:32 | Обновлено 24 июля 2025, 20:41
512
1
Александрия – Партизан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Александрия

Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, стартует в квалификации Лиги конференций 2025/26.

24 июля в 20:00 команда УПЛ играет первый матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Встреча проходит на стадионе ГКС в польском городе Катовице. Ответная игра состоится 31 июля в сербском Белграде.

На 14-й минуте Александрия пропустила атаку. Партизан открыл счет в матче ЛК, отличился Богдан Костич (1:0).

ГОЛ! 0:1. Богдан Костич, 14 хв

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Партизан Белград Александрия видео голов и обзор Лига конференций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Iigor6583
Перший тайм- стадо баранів....
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