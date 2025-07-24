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  4. Полесье – Санта-Колома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
24 июля 2025, 20:03 |
208
0

Полесье – Санта-Колома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций

24 июля 2025, 20:03 |
208
0
Полесье – Санта-Колома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Полесье

В четверг, 24 июля, проходит матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».

Встречу принимает «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где встретится с побежденным в паре «Мидтьюлланд» (Дания) – «Хиберниан» (Шотландия).

Лига конференций. 2-й раунд квалификации. 1-й матч

Полесье (Украина) – Санта-Колома (Андорра) – 0:0 (обновляется)

Гол:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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