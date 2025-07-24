«У Турана преимущество над Сульшером». Экс-игрок Шахтера оценил матч ЛЕ

Бывший лидер «Шахтера» Сергей Ященко эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первый матч квалификации Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и нашими «горняками», который состоится сегодня в Стамбуле:

«Для обеих команд прошлый сезон сложился не совсем удачно, поэтому они и вынуждены выступать в квалификации Лиги Европы, а не в самом престижном континентальном турнире.

Объединяет соперников и то, что в последнее время в них произошли серьезные изменения, как среди тренеров, так и футболистов. Вот почему им есть что доказывать.

Все же, хотя у наставника «Бешикташа» Уле Гуннара Сульшера больше тренерского опыта, чем у его донецкого коллеги Арды Турана, убежден, что в данном случае определенное преимущество на стороне турецкого специалиста, который прекрасно знаком с сильными и слабыми местами стамбульского гранда. Посмотрим, кто лучше будет выполнять указания своих руководителей.

«Шахтеру» нужно быть готовым, что болельщики с первых минут будут гнать «Бешикташ» вперед, вот почему важно не пропустить в дебюте. Думаю, что постепенно благодаря лучшему контролю мяча, разрезным передачам гости сумеют перехватить инициативу. Последние контрольные матчи «Бешикташа» показали, что его оборона не производит впечатления непроходимой. Не хватает и сбалансированности.

Я склоняюсь к тому, что «Шахтер» не проиграет. Будет результативная ничья, или «горняки» победят – 2:1».

Ранее известный украинский тренер Олег Федорчук поделился ожиданиями от первого матча Q2 Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и донецким «Шахтером».