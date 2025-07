Челси ведет переговоры о подписании топ-игрока РБ Лейпциг. Надо €70 илн

Лондонский «Челси» активно работает над подписанием атакующего полузащитника РБ «Лейпциг» Хави Симонса.

Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что между «Челси» и окружением 22-летнего нидерландца состоялись переговоры. Стороны приближаются к достижению устной договоренности.

«РБ Лейпциг» готов продать Хави Симонса этим летом. Немецкий клуб хочет получить за своего лидера не менее 70 миллионов евро, тогда как «Челси» пытается снизить сумму потенциального трансфера.

Сам игрок принял решение покинуть «РБ Лейпциг» и всерьез рассматривает вариант переезда в Лондон. Если переговоры с «Челси» потерпят неудачу, Симонса уже ждут другие европейские гранды — среди них «Бавария», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити».

В сезоне 2024/25 Хави Симонс провел 33 матча за «РБ Лейпциг» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Также на его счету 28 матчей и 5 голов за сборную Нидерландов. Контракт игрока с «Лейпцигом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 70 миллионов евро.

