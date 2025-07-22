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22 июля 2025, 03:36 |
93
0

ФОТО. Сексуальная журналистка затмила футбола. Поцеловала футболиста

Дилетта Леотта стала главным хайлайтом матча при участии Лориса Кариуса

22 июля 2025, 03:36 |
93
0
ФОТО. Сексуальная журналистка затмила футбола. Поцеловала футболиста
Instagram. Дилетта Леотта и Лориус Кариус

Во время товарищеского матча между «Шальке» и «Твенте» внимание зрителей привлекла не игра, а появление известной итальянской телеведущей Дилетты Леотты.

Она пришла поддержать своего мужа — вратаря Лориса Кариуса, вернувшегося после травмы голени. Леотта была с дочерью Арией и поцеловала Кариуса после первого тайма, вызвав аплодисменты трибун.

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Журналистка призналась, что гордится быстрым восстановлением Лориса и старается посещать его матчи, когда позволяет работа.

Сейчас она возвращается в Милан, но пообещала приехать на игру с «Гертой» 1 августа. Сам Кариус заявил, что чувствует себя отлично и готов сыграть весь матч.

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фото lifestyle Дилетта Леотта Лорис Кариус Шальке чемпионат Германии по футболу
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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