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  4. Шахтер – Триглав. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 11:16 |
65
0

Шахтер – Триглав. Видео голов и обзор (обновляется)

18 июля проходит товарищеский матч

18 июля 2025, 11:16 |
65
0
Шахтер – Триглав. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

18 июля в 11:00 встречаются Шахтер Донецк и словенская команда Триглав Крань.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Товарищеский матч. 18 июля
Шахтер – Триглав – 0:0

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Триглав видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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