Дебютант УПЛ уволил экс-менеджера ЛНЗ. Он работал меньше месяца
Андрей Веков работал в расположении дебютанта УПЛ всего 13 дней
«Кудровка» неожиданно решила прекратить сотрудничество с Андреем Вековым, который был медиа-директором клуба и отвечал за коммуникации со СМИ.
Как стало известно Sport.ua, клуб и специалист решили расторгнуть соглашение о сотрудничестве с согласия сторон. Андрей проработал в «Кудровке» всего 13 дней – о его назначении было объявлено 24 июня, а уже 7 июля Андрей попрощался с дебютантом Украинской Премьер-лиги.
Кудровка проведет дебютный сезон в Украинской Премьер-лиге. Клуб из Черниговской области сумел переиграть полтавскую «Ворсклу» в переходных матчах за право играть в УПЛ. В первом туре подопечные Василия Баранова сыграют против «Александрии». Матч запланирован на второе августа.
Ранее сообщалось, что Веков попал под ряд увольнений в черкасском клубе. Но сам Андрей, в комментарии Sport.ua, заявлял, что не понимает, за что его уволили из расположения «фиолетовых».
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