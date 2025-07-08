Дебютант УПЛ уволил экс-менеджера ЛНЗ. Он работал меньше месяца

«Кудровка» неожиданно решила прекратить сотрудничество с Андреем Вековым, который был медиа-директором клуба и отвечал за коммуникации со СМИ.

Как стало известно Sport.ua, клуб и специалист решили расторгнуть соглашение о сотрудничестве с согласия сторон. Андрей проработал в «Кудровке» всего 13 дней – о его назначении было объявлено 24 июня, а уже 7 июля Андрей попрощался с дебютантом Украинской Премьер-лиги.

Кудровка проведет дебютный сезон в Украинской Премьер-лиге. Клуб из Черниговской области сумел переиграть полтавскую «Ворсклу» в переходных матчах за право играть в УПЛ. В первом туре подопечные Василия Баранова сыграют против «Александрии». Матч запланирован на второе августа.

Ранее сообщалось, что Веков попал под ряд увольнений в черкасском клубе. Но сам Андрей, в комментарии Sport.ua, заявлял, что не понимает, за что его уволили из расположения «фиолетовых».