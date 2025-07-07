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  4. Дарио СРНА: «Не просто объяснить, что происходит»
Чемпионат Украины
07 июля 2025, 20:07 |
437
0

Дарио СРНА: «Не просто объяснить, что происходит»

Спортивный директор «горняков» – о работе в условиях войны

07 июля 2025, 20:07 |
437
0
Дарио СРНА: «Не просто объяснить, что происходит»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал о работе в Украине в условиях войны с Россией.

«Об Украине уже не говорят так, как раньше. В мире есть другие войны, и то, что происходит здесь, перестало быть в центре внимания. Но ситуация не изменилась.

Мы надеемся, что война скоро закончится, потому что это слишком для всех. Пришло время сесть за стол, поговорить и подписать мирное соглашение.

Твоя работа – это не только быть спортивным директором, генеральным директором или тренером. Ты еще и отец, брат для многих молодых игроков, которые приезжают из Бразилии и других стран.

Для них война – это что-то далекое, и не просто объяснить, что происходит, когда ракеты атакуют Киев или любой другой город. Есть игроки, которые потеряли родных и близких – это невыносимая боль», – сказал Срна.

Ранее спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал о том, как происходило назначение Арды Турана.

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Дарио Срна Шахтер Донецк российско-украинская война Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: УПЛ-ТВ
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