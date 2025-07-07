ОФИЦИАЛЬНО. Эксигрок Депортиво продолжит карьеру в Буковине

26-летний вингер Евгений Подлепенец официально стал игроком черновицкой «Буковины».

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Подлепенец – воспитанник футбольной академии запорожского «Металлурга». На юношеском уровне выступал за «Мункач» и «Александрию».

Впоследствии вернулся в Запорожье, из состава которого попал в испанскую команду «Депортиво Ла Корунья». За основную команду не сыграл и был отправлен в резервную команду Депортиво Фабриль, за которую сыграл 7 матчей и забил один гол.

Также выступал за Металлист и Днепр-1.

Последним клубом Пидлепенца были «Карпаты», за которые вингер сыграл 49 матчей, забил 8 мячей и оформил десять ассистов.