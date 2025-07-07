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Украина. Первая лига
07 июля 2025, 19:08 | Обновлено 07 июля 2025, 19:32
612
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эксигрок Депортиво продолжит карьеру в Буковине

Евгений Подлепенець стал игроком черновицкой команды

07 июля 2025, 19:08 | Обновлено 07 июля 2025, 19:32
612
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эксигрок Депортиво продолжит карьеру в Буковине
ФК Буковина

26-летний вингер Евгений Подлепенец официально стал игроком черновицкой «Буковины».

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Подлепенец – воспитанник футбольной академии запорожского «Металлурга». На юношеском уровне выступал за «Мункач» и «Александрию».

Впоследствии вернулся в Запорожье, из состава которого попал в испанскую команду «Депортиво Ла Корунья». За основную команду не сыграл и был отправлен в резервную команду Депортиво Фабриль, за которую сыграл 7 матчей и забил один гол.

Также выступал за Металлист и Днепр-1.

Последним клубом Пидлепенца были «Карпаты», за которые вингер сыграл 49 матчей, забил 8 мячей и оформил десять ассистов.

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Александр Сильченко Источник: ФК Буковина
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