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07 июля 2025, 04:38 | Обновлено 07 июля 2025, 04:39
289
0

ФОТО. Жена футболиста Шахтера взорвала Instagram откровенными кадрами

Карина Крыськив впечатляет своей красотой

07 июля 2025, 04:38 | Обновлено 07 июля 2025, 04:39
289
0
ФОТО. Жена футболиста Шахтера взорвала Instagram откровенными кадрами
Instagram. Карина Крыськив

Супруга полузащитника донецкого «Шахтёра» и игрока сборной Украины Дмитрия КрыськиваКарина Крыськив — вновь привлекла внимание соцсетей, опубликовав серию эффектных снимков с летнего отпуска.

Девушка отдыхает на Кипре, и Карина активно делится яркими моментами в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На фотографиях она позирует в стильных пляжных нарядах — открытые купальники особенно хороши.

Фоном служат роскошные локации: террасы с деревянным декором, пальмы, бассейн и морские виды.

Пользователи соцсетей не скупились на комплименты. В комментариях — волна восторгов красотой девушки.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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