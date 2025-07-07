ФОТО. Жена футболиста Шахтера взорвала Instagram откровенными кадрами
Карина Крыськив впечатляет своей красотой
Супруга полузащитника донецкого «Шахтёра» и игрока сборной Украины Дмитрия Крыськива — Карина Крыськив — вновь привлекла внимание соцсетей, опубликовав серию эффектных снимков с летнего отпуска.
Девушка отдыхает на Кипре, и Карина активно делится яркими моментами в Instagram.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На фотографиях она позирует в стильных пляжных нарядах — открытые купальники особенно хороши.
Фоном служат роскошные локации: террасы с деревянным декором, пальмы, бассейн и морские виды.
Пользователи соцсетей не скупились на комплименты. В комментариях — волна восторгов красотой девушки.
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