ФОТО. Жена футболиста Шахтера взорвала Instagram откровенными кадрами

Супруга полузащитника донецкого «Шахтёра» и игрока сборной Украины Дмитрия Крыськива — Карина Крыськив — вновь привлекла внимание соцсетей, опубликовав серию эффектных снимков с летнего отпуска.

Девушка отдыхает на Кипре, и Карина активно делится яркими моментами в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На фотографиях она позирует в стильных пляжных нарядах — открытые купальники особенно хороши.

Фоном служат роскошные локации: террасы с деревянным декором, пальмы, бассейн и морские виды.

Пользователи соцсетей не скупились на комплименты. В комментариях — волна восторгов красотой девушки.